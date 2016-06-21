Trabzonspor Luis Ibanez'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Luis Ibanez'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kızılyıldız ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kızılyıldız formasıyla geçen sezon Sırbistan Ligi’ne damga vuran Arjantinli Luis Ibanez, kırmızı-beyazlı formayla sezonu 10 gol ve 15 asistle tamamladı.

İsmi Beşiktaş ile de anılan ve sol bekte oynamasına rağmen, hücum bölgesinde etkili bir görüntü sergileyen Luis İbanez, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Kızılyıldız'la 26 lig maçına



Rakip fileleri 10 kez havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 5'ini serbest vuruştan kaydetti.