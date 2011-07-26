-TRABZONSPOR LİZBON'DA LİZBON (A.A) - 26.07.2011- Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Lizbon kentine geldi. Taraftarlarıyla birlikte, özel uçakla gelen Trabzonspor'u havaalanı çıkışında Türk ve Portekiz basını karşıladı. Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet otobüsle otel giderek dinlenmeye çekildi. Trabzonspor, Benfica karşılaşması öncesi son antrenmanını, maç saati olan TSİ 21.45'te (yerel saat ile 19.45) gerçekleştirecek ve antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan, Portekiz spor basını Benfica-Trabzonspor maçına geniş yer ayırırken, özellikle Brezilyalı Luisao'nun ilk 11'de forma giyeceği yönündeki haberler ön plana çıkartıldı. "Abola" gazetesi, Amerika Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra geçtiğimiz pazar günü Lizbon'a gelen Luisao'nun hemen takıma dahil edildiğini ve teknik direktör Jorge Jesus'un bu futbolcuyu ilk 11'de düşündüğünü yazdı. Benfica'nın yeni transferlerinden Enzo Perez, Bruno Cesar, Nolito, Matic ve Eduardo'nun ise ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakaladıklarına da dikkat çeken Portekiz gazetesi, bu futbolcuların Avrupa'da kendilerini göstermek için Trabzonspor maçının iyi bir fırsat olduğuna işaret etti. Trabzonspor ile ilgili yapılan yorumlarda, "Türkler, büyük güvenle geliyorlar. Teknik direktör Şenol Güneş, 4 yeni transferi de ilk 11'de oynatacak. Trabzonspor'un hedefi, bir gol" denildi. Trabzonspor'un yeni transferi eski Sevilla'lı Zokora'ya dikkat çeken Portekiz gazeteleri, Zokora'nın Benfica'nin kilit oyuncularından Aimar'ın "yanından ayrılmayacağını, onun polisi olacağını" yazdı. Trabzonspor'un yeni Brezilyalı golcüsü Paulo Henrique'nin de Luz Stadı'nda "gol atma sözü verdiği" ileri sürüldü. "Record" gazetesi de "Benfica savaşa çıkacak" yorumunda bulunarak, Şampiyonlar Ligi'nin Benfica için çok önemli olduğunu, sezonun geleceğinin Trabzonspor maçına bağlı olduğunu iddia etti. Trabzonspor'u yarınki maçta 100 kadar taraftarının desteklemesi bekleniyor.