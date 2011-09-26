-Trabzonspor, Lille maçına odaklandı TRABZON (A.A) - 26.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Fransa'nın Lille takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, zorlu maça odaklandı. Grupta ilk maçta İnter'i deplasmanda 1-0 yenerek ilk haftayı galibiyetle kapatan bordo-mavililer, Fransız rakibi Lille'i de yenip 6 puana yükselerek önemli bir avantaj yakalamaya çalışacak. -Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk- Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yarınki maçın tarihi bir özeliği de olacak. 1951 yılında yapılan ve çeşitli ilave ve düzenlemelerle 24 bin 900 seyirci kapasitesine çıkan statta, ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçı oynanacak. Karşılaşma öncesi de bordo-mavili taraftarlara 20 bin adet Trabzonspor bayrağı dağıtılacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde yaptığı ilk grup maçında İnter karşısında galip gelen Karadeniz ekibi, bu kez tarihinde sahasında ilk kez yapacağı şampiyonlar ligi grup maçında da aynı sonucu almayı hedefliyor. -En tecrübeli Cech, en golcü Pawel- Trabzonspor'da forma giyen oyunculardan Şampiyonlar Ligi tecrübesi en fazla olan isim Slovak Marek Chech. Trabzonspor forması altında Inter maçında mücadele eden Chech, daha önce forma giydiği takımlarla birlikte toplam 16 Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıktı. Cech'i 15 maç ile Fil Dişi Sahili oyuncu Didier Zokora izledi. UEFA'nın diğer organizasyonları eklendiğinde ise Zokora, 75 maçla Trabzonspor'un Avrupa tecrübesi en yüksek oyuncu oldu. Zokora'yı 50 maçla Glowacki, 47 maçla Serkan Balcı takip etti. Ayrıca bordo-mavililerin Avrupada en golcü oyuncusu olarak ise 28 UEFA organizasyonunda 12 defa rakip fileleri havalandıran Pawel Brozek oldu. -Muhtemel 11- Bordo-mavili takımın ligde 5 golünü de atan Burak Yılmaz cezası, Volkan Şen de bu sezon Bursaspor formasıyla birlikte Avrupa kupasında forma giymesi nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecekler. Sakatlıkları bulunan Vittek, Piotr Brozek, Barış Özbek ve Tayfun da takımdaki yerlerini alamayacak. Trabzonspor'un zorlu karşılaşmaya Tolga, Celustka, Giray, Glowacki, Cech, Colman, Zokora, Serkan, Adrian, Halil ve Henrique 11'iyle çıkması bekleniyor. -Hollandalı hakem Kuipers yönetecek Trabzonspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Fransa'nın Lille takımı ile yapacağı maçın hakemleri açıklandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Bjorn Kuipers yönetecek. Maçta Kuipers'in yardımcılıklarını ise Erwin E.J.J. Zeinstra ve Sander Van Roekel yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevlerini Richard Liesveld ve Peter Janssen'in yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paulus Van Boekel. -Biletler satışa çıktı Öte yandan Trabzonspor ile Lille karşılaşmasının biletleri de satışa çıktı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom (Maraton) tribün 100 lira, Kapalı Kenar 150 lira, Kapalı orta 250 lira, VIP 400 lira, VIP Özel ise 700 liradan satışa sunuldu. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların, Biletix gişeleri ve www.biletix.com.tr adresinden maç biletlerine ulaşabilecekleri belirtildi. -"Inter galibiyetimizin tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz" Trabzonspor'un kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, rakiplerini yenerek Inter galibiyetlerinin tesadüf olmadığını göstermek istediklerini söyledi. Şakar, daha önce Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde iyi temsil etmek istediklerini söylediklerini dile getirerek, ''Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde yüz akı olmak istiyoruz. İlk maçta Inter'i deplasmanda 1-0 gibi bir sonuçla yenerek bunun ilk adımını attık. Lille'yi de yenmeyi hedefliyoruz'' dedi. Trabzonspor'un iyi ve kaliteli bir kadroya sahip bir takım olduğunu ifade eden Şakar, ''Inter galibiyetimizin tesadüf olmadığını Lille'yi de yenerek göstermek istiyoruz. Güçlü bir ekibimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. Bu doğrultuda yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kazanamazsak, kaybetmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Futbolcularımıza ve teknik kadromuza güveniyoruz'' diye konuştu. Yarınki maçta bordo-mavili taraftarlara büyük iş düşeceğini vurgulayan Şakar, şunları söyledi: ''Taraftarlarımızın tribünleri hınca hınç doldurması lazım. Maç bitine kadar desteklerini takımlarından esirgemesinler. Trabzon'da ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grup maçı oynanacak. Önemli bir maçta taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Kötü tezahürat yapmadan kulübün lehine takımlarını desteklemelerini onlardan bekliyoruz. Çünkü şampiyonlar liginde ufak bir yanlışın cezası ağır oluyor. Seyircimiz 90 dakika boyunca olumlu şekilde takıma destek vermelerimi istiyoruz.'' -Glowacki'den de iyi haber- Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, Henrique ve Colman'ın ardından Kardemir Karabükspor maçında sakatlanan Glowacki ile ilgili de sevindirici haber verdi. Glowacki'nin büyük bir probleminin olmadığını ifade eden Şakar, ''Tıbbi açıdan bakıldığında muhtemelen bu futbolcu yarın oynayabilecek. Ancak teknik direktörümüz Şenol Güneş, futbolcunun son durumunu değerlendirip kararı verecek'' dedi. -Trabzonspor'un Fransız takımlarına karşı maçları Trabzonspor, daha önce Fransız takımları karşısında 1 kez turu geçerken 1 kez de elenmişti. Bordo-mavililer, ilk olarak 1991-92 sezonunda Fransa'nın Olympique Lyon takımı ile UEFA Kupası 2. turunda eşleşmişti. İlk maçta deplasmanda Fransız takımını 4-3'lük skorla mağlup eden bordo-mavililer, sahasında da 4-1 kazanarak 3. tura yükselmişti. Karadeniz ekibi, 2009-2010 sezonunda ise bir başka Fransız ekibi Toulouse ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. İlk maçta sahasında Fransız takımına 3-1 yenilen bordo-mavililer, deplasmanda rakibini 1-0 yenmesine karşın turu geçme başarısı gösterememişti. Trabzonspor, Fransız takımları ile daha önce yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 10 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 7 gol gördü. -Avrupa kupalarındaki 89. karşılaşma Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve grubunda 23 maç, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan UEFA Kupası'nda 45 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 maç ve UEFA Intertoto Kupası'nda ise 8 karşılaşma yaptı. Karadeniz ekibi, 88 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 118 gol atarken, kalesinde 128 gol gördü. -Şampiyon Kulüpler ve Şampiyonlar Ligi maçları- Trabzonspor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme ve grubunda olmak üzere çıktığı 23 maçta, 10 galibiyet ve 10 yenilgi aldı. 3 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 22 gol atarken kalesinde 29 gol gördü. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gruplara ilk kez katılan ve gruptaki ikinci karşılaşmasına çıkacak olan bordo - mavililer, ilk maçta İnter'i 1-0 mağlup etmişti. -En farklı skorlu galibiyeti Vllaznıa'ya- Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en farklı galibiyeti Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Vllaznia takımını sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek 88 maç içerisindeki en farklı galibiyetine imza attı. -En farklı yenilgi Barcelona'ya- Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında aldı. Bordo-mavililer, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Turu rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu. -En golcü Hami Mandıralı- Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'nda en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Bordo-mavili takımın unutulmaz golcüsü Avrupa Kupaları'nda 23 gol kaydetti. -Sahasında devlere karşı zaferler- Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-77 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın İnter, 1990-91 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda Aston Villa gibi takımları sahasında 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı.