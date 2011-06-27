Trabzonspor ligden çekiliyor!

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde Trabzonspor şoku yaşanıyor. Bugün yapılan görüşmeler sonrasında bordo-mavili kulübün basketbol takımının ligden çekilmesine karar verildi.



Yaklaşık 3 milyon TL borcu olan Trabzonspor Basketbol Şubesi’nin Başkanı Saner Ayar, geçen hafta kulübün satılması için çok sayıda görüşmelerde bulunurken devreye bordo - mavili ekibin başkanı Sadri Şener girdi.



Şener, bu sabah Saner Ayar ile bir araya gelerek basketbol şubesi hakkında detaylı bir görüşmede bulundu. Sadri Şener, basketbol şubesinin satılmasına karşı çıkarak mevcut şartlarda bu şubenin ligden çekilebileceğini söyledi. Ayar da Trabzonspor’un başkanının bu yöndeki kararını kabul ederken takımın ligden çekilmesiyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenlenecek.



Trabzonspor'un yerine lige yükselme grubu maçlarını 3. sırada tamamlayan Konya Selçuk Üniversitesi'nin çıkacağı öğrenildi.







