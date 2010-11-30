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TRABZONSPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU ANKARA (A.A)

30 Kasım 2010 00:49

-TRABZONSPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta, bugün yapılan Bursaspor-Kayserispor maçıyla sona erdi. Haftanın son maçında, 2. sırada yer alan Bursaspor ile 3. sıradaki Kayserispor karşılaştı. Eşit puanlara sahip 2 takım arasındaki mücadelede 83. dakikaya kadar 2 takım da gol yollarında başarısız oldu. Bursaspor, 83. dakikada Insua'nın golüyle 1-0 öne geçti. Çok geçmeden 85. dakikada Sercan'ın attığı golle durumu 2-0 yapan Bursa ekibi, kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçtan 2-0 galip ayrıldı. ''Timsahlar'' puanlarını 31'e çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Kayserispor ise puansız kapattığı 14. haftada 28 puanla 3. sırayı aldı. Lider Trabzonspor, geçen hafta sahasında Eskişehirspor ile golsüz berabere kaldığı maçın rehavetinden çabuk kurtuldu ve bu hafta deplasmanda Gaziantepspor karşısında 3-1 galip geldi. Puanını 33'e çıkaran bordo-mavili ekip, bu hafta da liderlik koltuğundan vazgeçmedi. Haftanın derbi maçında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi. Siyah-beyazlı ekip, 8. dakikada Guti'nin penaltıdan ve 79. dakikada Nobre'nin bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Galatasaray'da ise Kewel'in 90+1'de kaydettiği gol puan için yeterli olmadı. Beşiktaş böylece, bu hafta 1 basamak yükselerek 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin ise 10. sıradaki yeri değişmedi. Fenerbahçe, geçen hafta elde ettiği 4'üncülüğü korudu. Deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yenen sarı-lacivertli ekip, haftayı 3 puanla kapatarak üzerindeki Kayserispor ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başardı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise bu hafta 1 basamak daha gerileyerek 6. sıraya yerleşti. Bu hafta 4 karşılaşmayı ev sahibi takım kazanırken, 3 maç konuk takımların galibiyetiyle sonuçlandı. 2 maç ise berabere tamamlandı. Kardemir Karabüksporlu Emenike, bu hafta Ankaragücü'nü 5-1 yendikleri karşılaşmada 2 gol birden atarak gol sayısını 10'a çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti. Emenike'yi, Fenerbahçeli Alex 9 golle takip etti. Alex, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında takımının tek golünü atarak maçın skorunu belirledi. Krallık yarışında Fenerbahçeli Niang 8 golle 3. sırada yer alırken, Beşiktaşlı Bobo, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Tum, Manisaspor'dan Simpson ve Fenerbahçe'den Semih Şentürk 7'şer golle Niang'ı takip ettiler. Ligde bu hafta alınan sonuçlar, son puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle: -14. HAFTA SONUÇLARI- Eskişehirspor-Manisaspor.........................(2 - 1) Konyaspor-Kasımpaşa..............................(2 - 2) Gaziantepspor-Trabzonspor........................(1 - 3) Gençlerbirliği-Sivasspor.........................(1 - 1)  İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe......(0 - 1) Kardemir Karabükspor-Ankaragücü..................(5 - 1) Bucaspor-Medical Park Antalyaspor................(1 - 0) Galatasaray-Beşiktaş.............................(1 - 2) Bursaspor-Kayserispor............................(2 - 0)  -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                       O   G   B   M   A   Y  AV   P  ------------------------------------------------------------ 1. TRABZONSPOR                14  10   3   1  32   9  23  33 2. BURSASPOR                  14   9   4   1  25   9  16  31 3. KAYSERİSPOR                14   8   4   2  18   8  10  28 4. FENERBAHÇE                 14   8   3   3  36  18  18  27 5. BEŞİKTAŞ                   14   7   3   4  23  15   8  24 6. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR        14   7   2   5  19  13   6  23 7. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR  14   6   3   5  25  22   3  21 8. GAZİANTEPSPOR              14   5   5   4  12  12   0  20 9. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR   14   5   4   5  16  18  -2  19 10. GALATASARAY               14   5   2   7  15  19  -4  17 11. ANKARAGÜCÜ                14   4   4   6  19  25  -6  16 12. ESKİŞEHİRSPOR             14   3   6   5  11  15  -4  15 13. MANİSASPOR                14   5   0   9  18  24  -6  15 14. GENÇLERBİRLİĞİ            14   3   5   6  12  21  -9  14 15. KONYASPOR                 14   2   5   7  15  24  -9  11 16. BUCASPOR                  14   2   5   7   8  18  -10 11 17. SİVASSPOR                 14   2   5   7  15  30  -15 11 18. KASIMPAŞA                 14   1   5   8  13  32  -19  8 -15. HAFTA PROGRAMI- 3 Aralık Cuma: Trabzonspor-Bucaspor 4 Aralık Cumartesi: Manisaspor-Gaziantepspor, Ankaragücü-Sivasspor, Kasımpaşa-Galatasaray, 5 Aralık Pazar: Beşiktaş-Bursaspor, Medical Park Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor,  Konyaspor-Gençlerbirliği, 6 Aralık Pazartesi: Kayserispor-Eskişehirspor

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