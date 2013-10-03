Trabzonspor, Lazio'yla 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu

Trabzonspor, İtalyan takımı Lazio ile UEFA Avrupa Ligi J grubu 2 maçında karşı karşıya geliyor. İstanbul Avni Aker stadyumunda oynan maçta Trabzonspor ve Lazio 3-3 berabere kaldı.

Trabzonspor, genç oyuncusu Yusuf'un golü ile 1-0 öne geçti. 12. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Erdoğan, yerden düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.

Yağmur, taraftar sayısını etkiledi

UEFA Avrupa Ligi'nde kaybetmeden yoluna devam eden Trabzonspor'un Lazio ile oynadığı karşılaşmaya taraftarlar yoğun yağmurun da etkisiyle fazla ilgi göstermedi. Maraton ve açık tribünlerde geniş boşluklar gözlendi. Burada bulunan taraftarlara maç öncesi yağmurluk dağıtıldı. Kentte dün akşamdan beri aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle fazla taraftar desteğini arkasında bulamayan bordo-mavililerin karşılaşmasını 24 bin kişi kapasitesi bulunan Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 bin dolayında taraftar izledi.