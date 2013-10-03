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Spor

Trabzonspor, Lazio'yla 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu

Trabzonspor, Avni Aker'de, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında İtalya'nın Lazio takımıyla berabere kalarak 1 puana razı oldu

03 Ekim 2013 23:08

Trabzonspor, İtalyan takımı Lazio ile UEFA Avrupa Ligi J grubu 2 maçında karşı karşıya geliyor. İstanbul Avni Aker stadyumunda oynan maçta Trabzonspor ve Lazio 3-3 berabere kaldı.
Trabzonspor, genç oyuncusu Yusuf'un golü ile 1-0 öne geçti. 12. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Erdoğan, yerden düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.
Adrian 22. dakikadaki golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı. 
İtalya temsilcisi Lazio, 29. dakikada Onazi'nin golü ile farkı 1'e indirdi.
Lazio'nun golüne Henrique yanıt verdi. 35. dakikada Henrique topu ağlarla buluşturarak Trabzonspor'un 3. golünü kaydetti.
Birinci yarı 3-1 skoruyla bitti.
84. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Floccari ceza alanında iyi yükselerek  topu ağlara gönderdi, Lazio farkı yine 1'e indirdi. 
Floccari, 85. dakikada bu kez skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Bu skorla Trabzonspor ve Lazio puanını 4'e yükseltti. Trabzonspor averajla J Grubu'nda liderliğini devam ettirdi.
 

Yağmur, taraftar sayısını etkiledi

 
UEFA Avrupa Ligi'nde kaybetmeden yoluna devam eden Trabzonspor'un Lazio ile oynadığı karşılaşmaya taraftarlar yoğun yağmurun da etkisiyle fazla ilgi göstermedi. Maraton ve açık tribünlerde geniş boşluklar gözlendi. Burada bulunan taraftarlara maç öncesi yağmurluk dağıtıldı. Kentte dün akşamdan beri aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle fazla taraftar desteğini arkasında bulamayan bordo-mavililerin karşılaşmasını 24 bin kişi kapasitesi bulunan Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 bin dolayında taraftar izledi.
 
 
 

 

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