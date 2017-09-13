Trabzonspor kuvvet çalıştı

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Burak Yılmaz uygulanan özel program dahilinde sahada çalıştı. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Durica ise çalışmalarda yer almadı.

Bordo mavililer bugün saat 19.00’da yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.

FOTOĞRAFLI