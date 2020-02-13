Trabzonspor kupada yarı finalde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda karşılaştığı TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u 4-1'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen hafta Süper Lig'de 2-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre 10 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde Gençlerbirliği maçının kadrosundan sadece Guilherme Costa Marques, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'da Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Guilherme, Doğan Erdoğan, Manoel Messias, Manuel Da Costa, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan ilk 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Badou Ndiaye, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Joao Pereira, Kerem Baykuş ve Taha Tunç ise yedek kulübesinde oturdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmaya Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed, Mickael Pote, Hasan Ayaroğlu, Yusuf Acer, Mahamadou Ba, Merthan Açıl, Jasmin Scuk, Osman Çelik ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'iyle çıktı.

Ev sahibi ekipte Batuhan Ünsal, Emrah Başsan, Ömer Şişmanoğlu, Cengizhan Bayrak, Mucahit Albayrak, Oltan Karakullukçu, Serdar Yıldırım ve Hamza Budak, yedek kulübesinde bekledi.

İki takım taraftarı da maça fazla ilgi göstermedi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte iki takım taraftarı da maça fazla ilgi göstermedi.

Tribünde boşluklar göze çarparken, maraton ve sadece rakip kale arkasındaki tribünün bir kısmını dolduran Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti.

Sözeri, TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Keçiörengücü maçının bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart görmüştü.

Ev sahibi ekip futbolcuları, "Sigarayı bırak hayatı bırakma" pankartıyla sahaya çıktı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu alarak hızla ilerleyen Guilherme, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1

17. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşunda top Doğan Erdoğan'a çarpıp ağlara gitti: 1-1

46. dakikada Abdurrahim Dursun'un sol kanattan rakip ceza sahasına yerden çevirdiği topa dokunan Guilherme, kendisinin ve takımının ikinci golünün altına imza attı: 1-2

68. dakikada hücumu sürükleyerek rakip ceza sahasına giren Abdulkadir Parmak'ın sağ çaprazdan yerden vuruşu, kaleci Kayacan Erdoğan'ın müdahalesine rağmen uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3

83. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun asistini geri çevirmeyen Safa Kınalı, topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu tayin etti: 1-4

Bu sonuçla birlikte 6 sezon sonra kupada yarı finale yükselme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin rakibi oldurken ev sahibi BB Erzurumspor turnuvaya veda etti.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak.