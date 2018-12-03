Trabzonspor, kupada tur için Sivas'ta avantaj arayacak

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında yarın deplasmanda 2’nci Lig ekibi Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak tur adına evine avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son iki maçını kazanarak moral bulan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da iddiasını sürdürmek istiyor. 5’inci Tur ilk maçında yarın deplasmanda 2’nci Lig ekibi Sivas Belediyespor’ konuk olacak olan bordo-mavililer, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Saat 13.00’de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi orta saha oyuncuları Onazi ile Kucka’nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman’ın Sivas Belediyespor karşısında ligde son oynanan Kayserispor maçında 11’de sahaya çıkan oyuncuların tamamını dinlendirerek bu karşılaşmada daha az süre alan oyunculara forma vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR’UN SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

\"Esteban- Zeki, Hosseini, Mustafa, Ibanez, Batuhan, Murat Cem, Olcay, Abdülkadir Parmak, Amiri, Ekuban\"

SAKAT: Kucka, Onazi

CEZALI: Yok

(FOTOĞRAFLI)