Trabzonspor, kupada tur için avantaj arıyor

Olcay Şahan\'ın cezası bitti

Rıza Çalımbay\'dan kupada farklı ilk 11

Trabzonspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 17 yıl sonra karşılaşacak

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı TFF 1\'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u mağlup ederek bir üst tur için evine avantajlı dönmeyi hedefliyor.

2016-17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası\'na grup aşamasında havlu atan, 2017-18 sezonunda ise kupada iddialı olan bordo mavililer, 5\'inci Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a konuk olacak. 4\'üncü Tur\'da Çorum Belediyespor\'u 6-0 mağlup ederek tur atlayan Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı maçtan da avantajlı sonuçla dönemeye çalışacak. Kazım Karabekir Stadı\'nda saat 17.30\'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

KUPAYA FARKLI 11

Bordo mavililerde bu maç öncesi Sosa ile Uğur\'un sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın, bu maça ligdeki 11\'den farklı bir kurgu ile çıkacağı öğrenildi. Çalımbay\'ın özellikle de ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların yer aldığı bir kadro ile sahaya çıkması, Onur, Durica, Pereira, Okay, Castillo, Onazi, Yusuf, N\'Doye, Burak gibi ilk 11 futbolcularını dinlendirmesi bekleniyor.

17 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, yarın oynayacakları maçla 17 yıl sonra karşı karşıya gelecekler. İki takım en son Süper Lig\'de 2000-01 sezonunda Trabzon\'da karşılaşırken, bu maç 3-0 bordo mavili takımın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu\'nda oynayacağı maçla birlikte 17 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

OLCAY\'IN CEZASI BİTTİ

Trabzonspor\'da Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Olcay Şahan, kupada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın Olcay\'ı bu maçta 11\'de oynatması beklenirken, deneyimli oyuncu görev alması durumunda 3 maç aradan sonra formasına kavuşacak.

TRABZONSPOR\'UN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Esteban- Kamil, Hubocan, Mustafa, Mas- Batuhan, Kucka- Abdülkadir, Bero, Olcay- Rodallega

SAKAT: Sosa, Uğur

CEZALI: Yok

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