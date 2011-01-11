-TRABZONSPOR KUPADA DA VAR KONYA (A.A) - 11.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda Trabzonspor, deplasmanda Konya Torku Şekerspor'u 3-1 yendi. 15. dakikada Sezer'in uzun pasında defasın arkasına sarkan Burak, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 16. dakikada Anıl'ın sağdan ortasında altı pasta topa iyi yükselen Murat'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Umut'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 19. dakikada Konya Torku Şekerspor defansından çaldığı topla ceza sahasına giren Yattara, kaleciyi de çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2 22. dakikada Cafercan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolga topu güçlükle kornere çeldi. 33. dakikada Ömer Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti. 43. dakikada Cafercan'ın ara pasında topla buluşan Ömer Ali, topu auta gönderdi. İlk yarı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. -2.YARI 50. dakikada Umut'un pasında defansın arkasına sarkan Burak'ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 51. dakikada Murat'ın sağdan ortasında altı pasta topa iyi yükselen Cafercan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2 53. dakikada Cafercan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı. 79. dakikada topla hareketlenen Burak'ın ceza sahası dışından aşırtma şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti. 83. dakikada soldan ceza sahasına giren Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda top kalecide kaldı. 90+1. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Burak'ın pasında topla buluşan Umut, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 3-1'e getirdi. Mücadele 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. -MAÇTAN NOTLAR- Kupaya 2-2'lik Gaziantep Büyükşehir Belediyespor beraberliğiyle başlayan bordo-mavili ekip, ikinci maçında Konya Torku Şekerspor'u 3-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Bordo-mavili takımda, Jaja, Colman ve Egemen ile yeni transferler Pawel-Piotr Brozek kardeşler 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Yeni transferlerden Mehmet Çakır ise 90. dakikada Yattara'nın yerine oyuna dahil oldu. Futbolseverler karşılaşmanın oynandığı 2128 kişi kapasiteli Recep Konuk Stadı'nı tamamen doldurdu. Stat: Recep Konuk Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Serkan Akal xx Konya Torku Şekerspor: Melih xx, Mehmet xx, Süleyman x (Dk. 46 Kamil xx), Ömer Ali xx (Dk. 82 Hasan x), Murat xx, Cafercan xxx, Onur xx, Muhammet xx, Doğan xx, Anıl xx, Yusuf xx (Dk. 46 İshak xx) Trabzonspor: Tolga xx, Tayfun xx (Dk. 64 Ceyhun xx), Giray xx, Glowacki xxx, Ferhat xx, Barış x(Dk. 54 Serkan x), Sezer xx, Engin xx, Burak xx, Yattara xx (Dk. 90 Mehmet Çakır ?), Umut xx Goller: Dk. 17 Burak, Dk. 19 Yattara, Dk. 90+1 Umut (Trabzonspor) Dk. 51 Cafercan (Konya Torku Şekerspor) Sarı kartlar: Dk. 17 Burak (Trabzonspor) Dk. 34 Süleyman, Dk. 74 Cafercan, Dk. 88 Anıl (Konya Torku Şekerspor)