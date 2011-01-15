-TRABZONSPOR KUPADA DA İDDİALI TRABZON (A.A) - 15.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda yarın sahasında Manisaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini yenerek kupadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Grupta ilk maçta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kalan, Konya Torku Şekerspor'u ise 3-1 yenip 4 puanla lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, Manisaspor'u yenerek yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Bu sezon lig ve kupada 19 resmi maçtaki tek yenilgisini 17 Eylülde ligin 5. haftasında Manisaspor karşısında sahasında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 120 gün sonra bu kez kupada karşılaşacağı rakibini yenerek rövanşı da almaya çalışacak. Sakatlığı süren Egemen haricinde eksik futbolcusu bulunmayan bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Serkan, Giray, Glowacki, Cale, Engin, Sezer, Selçuk, Burak, Yattara ve Umut 11'i ile çıkması bekleniyor.