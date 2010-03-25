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Spor

Trabzonspor kupada avantajlı: 2 - 0

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u mağlup etti.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor Antalyaspor'u 66. dakikada Alanzinho ve 87. dakikada Umut'un attığı gollerle 2-0 yendi ve rövanş maçı için avantaj sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor 66. dakikada Alanzinho ve 87. dakikada Umut Bulut'un attığı gollerle rakibini 2-0 yendi ve rövanş maçı için avantaj sağladı.

NTV Spor'un haberine göre 2010 yılında oynadığı 14 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi bu sonuçla, unvanını sürdürürken Antalya'da oynanacak rövanş maçı için avantaj sağladı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında topsuz alanda birbirlerine kafa atan Trabzonspor'dan Engin Baytar ve Antalyaspor'dan Yalçın kırmızı kartla oyundan atıldılar.

Kupadaki diğer yarı final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Manisaspor'u kendi sahasında 2-0 yenmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Öte yandan Antalyaspor maçının devre arasında yapılacağını açıkladığı kolbastı şovunu, Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatı nedeniyle iptal etti. Karşılaşma öncesi Özhan Canaydın için saygı duruşunda bulunuldu.

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