Trabzonspor küme düşmek için oynuyor!

Akhisar Belediyespor, evinde ağırladığı Trabzonspor'u 1-0'la geçti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Akhisar Belediyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Akhisar Belediyespor ve konuk Trabzonspor’un karşılıklı pozisyonlar bulduğu ancak büyük bölümü temposuz geçen mücadelenin 74. dakikasında Akhisar Belediyespor’a galibiyeti getiren gol Gekas’tan geldi.

Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor puanını 29′a yükseltirken Trabzonspor 34 puanda kaldı.

Akhisar Belediyespor kümede kalma ümidini sürdürürken 17'nci sırada kalırken, Trabzonspor aldığı bu yenilgiyle 12. sırada ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde yer aldı.