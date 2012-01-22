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Spor

Trabzonspor Kulübü'nden kınama TRABZON (A.A)

22 Ocak 2012 16:49

-Trabzonspor Kulübü'nden kınama TRABZON (A.A) - 22.01.2012 - Trabzonspor Kulübü, Trabzon'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından vurularak yaralanan kulübün asbaşkanı Nevzat Şakar'a yönelik saldırıyı kınadı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Asbaşkanımız Nevzat Şakar'a dün gece evinin önünde gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve saldırganın biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesini diliyoruz'' denildi. Açıklamada, ''Şakar'ın sağlık durumunda endişe edecek bir durum olmadığı'' belirtilerek, ''Şakar'ın biran önce tam anlamıyla iyileşerek görevinin başına dönmesini temenni ediyoruz'' ifadesi kullanıldı.

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