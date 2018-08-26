Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı'ndan Mete Kalkavan'a: Çok bir şey demek istemiyoruz ama…

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, 2-2 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçından sonra, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’la ilgili olarak "Maalesef bu hakemle bizim yıldızlarımız hiç uyuşmuyor. Hep şanssızlıklar, tesadüfler, aksilikler onun yönettiği maçlarda aleyhimize oluyor” yorumunda bulundu.

Sözlerine “Hakemlerle ilgili çok bir şey demek istemiyoruz ama” diye devam eden Hacısalihoğlu, “Hep isabet edene hiç tesadüf denir mi, sözünü de unutmamak gerekir. Sanırım o da onu atayanlar da kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapacaktır" ifadesini kullandı.

Oyunun kontrolünü ellerinde bulundurduklarını ancak bir hata, şanssızlık ve tesadüflerin maçın neticesini etkileyebildiğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Çok rahat kazanmamız gereken maçta maalesef 2 puan kaybettik. Çok iyi oynamasak da şurası bir gerçek ki Ankaragücü'nden çok daha iyi oynadık ancak sonuçta goller yediğimize göre hatalar, ihmaller, şanssızlıklar da vardır. Yani atamadıklarımız da yediklerimiz de ortada" diye konuştu.