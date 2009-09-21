Trabzonspor kulübesi 50 milyon TL

Trabzonspor'da bu sezon yedek kalan futbolcuların değeri toplamda 50 milyon liraya ulaştı.



Son iki haftada 11'de forma giyen futbolcuların bonservis bedelleri ise 70 milyon lirayı buldu.

Turkcell Süper ligi'nde en yüksek bütçeli takımlar arasında yer alan Trabzonspor'un A takım kadrosunda yer alan futbolcuların bonservis bedellerinin toplam değeri 130 Milyon lirayı buluyor.



Dünyaca ünlü transfermarkt.de adlı siteden alınan verilere göre, Bordo - mavili takımda Yattara, 5. 5 milyon Euro'luk fiyatıyla bonservisi en pahalı futbolcu olurken, Yattara'yı 5 milyon Euro'yla Gökhan, 4. 5 milyon Euro'yla ise Song takip etti. Bordo - mavili takımın son iki haftada 11'de forma giyen futbolcularının değeri 70 milyon, yedek futbolcuların değeri ise 50 milyon lirayı buldu. Şu ana kadar hiçbir maçta forma giyemeyen Yattara'yla birlikte, Song, Alanzinho ve Cale, en pahalı yedekler olarak dikkat çekti. Trabzonspor'un en ucuz futbolcusu ise 400 bin Euro'luk bonservis bedeliyle üçüncü kaleci Onur Recep Kıvrak oldu.



Trabzonspor'da 3G Planı



Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'de art arda oynayacağı Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve Galatasaray maçlarını kayıpsız geçmek istiyor. '3G' engelinden 9 puan toplamaları durumunda çok iyi bir hava yakalayacaklarını söyleyen Bordo - mavili takımın Genel Sekreteri Hasan Yener, son iki haftada aldıkları galibiyetlerle ligde önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Yener, Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Gençlerbirliği'ni de mağlup edeceklerine inandığını vurgulayarak, "Son haftalarda sadece üç puan almıyoruz. Futbol anlamında da önemli bir toparlanma sürecine girdik. Bu yüzden Gençlerbirliği karşısında güzel bir futbolla üç puanı alacağımızı düşünüyorum" dedi.



Gabric hedef büyüttü



Trabzonspor'daki performansı beğeni toplayan Hırvat futbolcu Drago Gabric, Bordo - mavili takımda daha güzel işler yaparak, Hırvatistan A Milli Takımına yükselmek istediğini söyledi. Gabric, vatandaşı Cale'nin Trabzonspor'a geldikten sonra A milli takıma yükseldiğini belirterek, "Şu anda A milli takımın yedek isimleri arasında yer alıyorum. Ancak en kısa zamanda A takıma yükseleceğimi düşünüyorum" dedi. Gabric, Bordo - mavili taraftarların ise ateşleyici bir güç olduğunu belirterek, "Onların desteğiyle çok önemli işler başaracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.