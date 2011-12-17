-Trabzonspor, kötü gidişata Kadıköy'de son vermek istiyor TRABZON (A.A) - 17.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kadıköy'de kötü gidişatına son vererek, çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligin son 5 haftasında galip gelemeyerek 13 puan kaybeden bordo-mavililer, sarı-lacivertli takım karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. Ligin 10'uncu haftasındaki 2-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden ve Sivasspor deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle döndükten sonra art arda evinde Galatasaray'a 3-0 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Fenerbahçe maçıyla bu kötü dönemi geride bırakmaya çalışacak. Trabzonspor, ligde zirve yarışının uzağında kalmasına karşın, bu sezon deplasmanlarda yenilgi yüzü görmedi. Ligde 13 golle gol krallığında ilk sırada yer almasına rağmen son 5 haftada gol kaydedemeyen Burak Yılmaz, suskunluğunu Fenerbahçe karşısında bozmaya çalışacak. En son ligin 10'uncu haftasındaki Kayserispor maçında 2 gol kaydeden Burak Yılmaz, daha sonraki Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Sivasspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıramadı. Trabzonspor, son 13 sezonda Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı lig maçlarında 9 yenilgi, 4 beraberlik alırken, hiç galip gelme başarısı gösteremedi.