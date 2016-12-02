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Spor

Trabzonspor kötü başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Gümüşhanespor'a 2-1 mağlup oldu

02 Aralık 2016 02:30

Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na da iyi başlamadı. Bordo-mavili ekip konuk ettiği Gümüşhanespor'a 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Spor Toto 2’inci Lig Kırmızı Grup ekibi Gümüşhanespor’a 2-1 mağlup oldu. 

Bordo mavililerin tek golünü 24’üncü dakikada Muhammet Demir kaydederken, konuk ekibe galibiyeti getiren goller ise 29’uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi Muhammed Çalhanoğlu serbest vuruştan, 84’üncü dakikada Salih Zafer Kurşunlu'dan geldi. Bu sonuçla bordo mavililer kupada grup maçlarına puansız başlarken, Gümüşhanespor ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmanın 80’inci dakikasında takımın beklenen futbolu ortaya koyamaması üzerine teknik direktör Ersun Yanal’a tepki göstererek, “Söylesene Ersun hoca, takım niye oynamıyor” şeklinde tezahürat yaptı. 

Gümüşhanespor’un ikinci golünün ardından ise tribünlerden “40 yıllık efsane rezil oldu sizlerle. Formanızı çıkarın defolun gidin. Rezalet. Ersun istifa, yönetim istifa” sesleri yükseldi.

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