-TRABZONSPOR KONYA'DA KAZANDI KONYA (A.A) - 01.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yendi. 55. dakikada üst üste çalımlarla ceza sahasına giren Engin'in vuruşunda top kalecide kaldı. 69. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı. 70. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Egemen, etkili bir kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi. 76. dakikada gelişen kontra atakta Engin'in derinlemesine pasında topla buluşan Umut'un şutunda kaleciye çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. 84. dakikada Burak'ın ceza sahasına pasında ön direkte topla buluşan Umut'un sert şutunda kaleci Orkun, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90+1. dakikada Serkan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, uygun pozisyonda topu auta attı. Karşılaşma, 2-1 bitti. -NOTLAR- Konyasporlu taraftarlar, maraton tribünün üstünde ''Güçlü Türk Halkını ve Çevik Kuvvetimizi Hiçbir Güç Yıkamaz'' yazılı dev bir pankart açıp ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' ve ''Polise uzanan eller kırılsın'' şeklinde sloganlar atarak dün İstanbul'da gerçekleşen saldırıya tepki gösterdi. Maçın son dakikalarında Konyasporlu taraftarlar yönetim ve Ziya Doğan'a tepki gösterdi. Stat: Atatürk Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz xx Konyaspor: Orkun x, Basem Abbas x (Dk. 74 Eser x), Erdinç xxx, Hakan xx, Kere xx, Emre x (Dk. 65 İbrahim x), Serkan Şahin xx, Mehmet x, Grajciar xx, Dockal x, Tazemata x (Dk. 74 Bangoura x) Trabzonspor: Onur xx, Ferhat xx, Egemen xxx, Glowacki xx (Dk. 81 Giray x), Serkan Balcı xx, Barış x (Dk. 46 Yattara xx), Engin xxx, Selçuk xxx, Burak xxx, Jaja xx (Dk. 75 Ceyhun x), Umut xxx Goller: Dk. 29 Erdinç (Konyaspor), Dk. 33 Umut, Dk. 70 Egemen (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Dk. 28 Burak (Trabzonspor), Dk. 38 Grajciar, Dk. 78 Mehmet (Konyaspor) Kırmızı Kart: Dk. 88 İbrahim (Konyaspor)