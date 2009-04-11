Trabzonspor kendine geldi

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Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve üst üste kaybettiği puanlar sebebiyle zirveden uzaklaşan Trabzonspor, Hacettepespor'u yenerek moral buldu.Bordo mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, Gökhan-Umut ikilisinden Gökhan'ı yedege çekti. Yanal, Song'u da yedek kulübesinde oturturken Yattara ve Alanzinho'yu birlikte sahaya sürdü.Maça istekli başlayan konuk ekip Trabzonspor'du. Özellikle Alanzinho ile etkili ataklar geliştiren bordo mavili ekip, aradığı golü 27. dakikada bir defans oyuncusu Egemen ile buldu.İlk yarıda sahadan 1-0 üstünlükle ayrılan Trabzonspor, ikinci yarıda ev sahibinden Selçuk'un kırmızı kart görmesiyle farkı açmak için ataklarına devam etti. Rakibinin 10 kişi kalmasından 2 dakika sonra Cale ile farkı ikiye çıkartan bordo mavililer, Orhan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkartarak iyice rahatladılar.10 kişi kalan ve 3-0 geriye düşen Hacettepespor, Serkan'ın golüyle farkı ikiye indirmeyi başarsalar da maçın kalan bölümünde etkili atakar geliştirmeye devam eden ekip, Trabzonspor'du.87. dakikada sahneye çıkan Umut Bulut takımının 4. golünü atarken haftalar sürer gol suskunluğuna da son vermiş oldu.Bu sonuça puanını 50'ye yükselten Trabzonspor haftalar sonra elde edilen 32 puanın sevincini yaşarken, son sırada yer alan Hacettepespor 15 puanda kaldı.: 19 MayısTolga Özkalfa, Özgür Çetiner, Ali ZağlıRecep, Orhan, Tolga, Kulusic, Selçuk, Murat, Tozo, Adnan, Serkan, Zoko, ÜmitSylva, Serkan, Giray, Egemen, Cale, Hüseyin, Colman, Selçuk, Alanzinho, Yattara, UmutEgemen, Orhan (kk), Cale (Tranzonspor) Serkan (Hacettepe)Dk. 12 Selçuk, Dk. 26 Tozo (Hacettepe)Selçuk (Hacettepe)Turkcell Süper Lig'de yapılan maçta Trabzonspor, Hacettepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.3. dakikada Yattara'nın soldan ceza alanına gönderdiği topa uygun pozisyondaki Umut'un yakın mesafeden kötü vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.5. dakikada Hacettepe defansını geçerek ceza alanına giren Alinzonho'dan önce Tolga, dokunarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.8. dakikada Yattara'nın pasında ceza alanında topla buluşan Alanzinho'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.12. dakikada gelişen Hacettepe atağında Zoko'nun sağdan ceza alanına gönderdiği topa Murat'tan önce araya giren Serkan kornere gönderdi.20. dakikada Adnan'ın sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu arka direkte Zoko'nun kale önüne doğru indirdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamadı.27. dakikada kazanılan serbest vuruşta Selçuk topu ceza alanına gönderdi. Egemen'in gelişine dokunduğu meşin yuvarlak savunmaya çarparak filelere gitti: 1-0.Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde tamamladı.