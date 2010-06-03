Trabzonspor kendi sebze ve meyvesini üretiyor

T24 - Trabzonspor Kulübü, futbolcuların sağlıklı beslenmesi amacıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sera kurup, organik sebze ve meyve üretimine başladı.





Kulüp idari koordinatörü Cahit Erdem, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin doğu kısmında 2 dönüm arazi üzerine sera kurup, sporcu ve personelin organik beslenmelerini sağlamak amacıyla sebze ve meyve üretmeye başladıklarını söyledi.





Doğal gübre ve yeraltı suyu kullandıkları serada domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzelerin yanı sıra kavun, karpuz gibi meyvelerin de yetiştirileceğini belirten Erdem, alana ayrıca 100'e yakın meyve fidanı diktiklerini ifade ederek, ''Futbolcuların sağlıklı beslenmesi çok önemli. Bu amaçla sera kurup, organik ürün üretmeye başladık. Futbolcu ve kulüp personeli artık kendi ürettiğimiz organik ürünlerle beslenecek. Böylece, tesislerdeki boş alanları da değerlendirmiş olduk'' dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün, projenin fikrini veren ve bilimsel anlamda destek olan eski Tarım İl Müdürü Hüseyin Salihoğlu'nun görüşleri doğrultusunda, söz konusu alandan en yüksek verimi almayı hedeflediği belirtildi.





Bu arada, tesislerin geri kalan alanlarında önümüzdeki dönemlerde inek, tavuk gibi hayvanların da besleneceği, elde edilecek hayvansal ürünlerin de sporcuların beslenmesinde kullanılacağı öğrenildi.