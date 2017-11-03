Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maç için özel uçakla Kayseri’ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.00’da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.30’da özel uçakla Kayseri’ye hareket etti. Havalimanında kafileyle karşılaşan bazı taraftarlar futbolcu ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile fotoğraf çektirip, başarı dileklerinde bulundu. Bir grup taraftar da takımı Kayseri’ye tezahüratlarla uğurladı.

Trabzonspor’un Kayseri kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Hubocan, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Sosa, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Bero, Castillo, Volkan Şen, N’doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Burak, Kucka ve Bongonda’nın yanı sıra kart cezalısı Olcay ve Rodallega Kayseri’ye götürülmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Trabzobzonspor kafilesinin havalimanından görüntüleri

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