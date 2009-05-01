T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor-Kayserispor 26. kez

01 Mayıs 2009 19:10


Turkcell Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor lig tarihinde 26. kez puan mücadelesi yapacak.

Turkcell Süper Lig'de, Trabzonspor ile Kayserispor yarın yapacakları karşılaşmayla birlikte ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında yapılan 25 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 16-4 üstünlüğü bulunuyor. 5 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 45 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 24 gol gördü.


TRABZONSPOR, SAHASINDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, Kayserispor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı lig maçlarının hiçbirinde yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, sahasında rakibiyle oynadığı 12 maçta, 10 galibiyet alırken 2 kez de beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, 1992-1993 ve 2006-2007 sezonunda 0-0 beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 27 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYET
İki takım arasında en farklı galibiyeti Trabzonspor, 1994-95 sezonunda 5-2'lik sonuçla elde etmişti.

En gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de Trabzonspor'un 6-5'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşma olmuştu.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24