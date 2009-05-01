Trabzonspor-Kayserispor 26. kez



Turkcell Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor lig tarihinde 26. kez puan mücadelesi yapacak.



Turkcell Süper Lig'de, Trabzonspor ile Kayserispor yarın yapacakları karşılaşmayla birlikte ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.



Bugüne dek iki takım arasında yapılan 25 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 16-4 üstünlüğü bulunuyor. 5 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, 45 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 24 gol gördü.





TRABZONSPOR, SAHASINDA YENİLMEDİ



Trabzonspor, Kayserispor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı lig maçlarının hiçbirinde yenilgi yüzü görmedi.



Bordo-mavililer, sahasında rakibiyle oynadığı 12 maçta, 10 galibiyet alırken 2 kez de beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, 1992-1993 ve 2006-2007 sezonunda 0-0 beraberlikle sahadan ayrılmıştı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 27 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.



EN FARKLI GALİBİYET

İki takım arasında en farklı galibiyeti Trabzonspor, 1994-95 sezonunda 5-2'lik sonuçla elde etmişti.



En gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de Trabzonspor'un 6-5'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşma olmuştu.



Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.



