Trabzonspor, kayıplara rağmen son 4 sezonun en iyisi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de son iki haftada aldığı beraberliklerle zirve yarışında önemli kayıplar yaşayan Trabzonspor, buna rağmen topladığı 15 puanla son 4 sezonun en iyi performansını sergiledi.

Spor Toto Süper Lig\'de 10\'uncu hafta itibariyle 15 puan toplayan ve zirvenin 6 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, söz konusu haftalar göz önüne alındığında son 4 sezonun en iyi performansını sergiledi. Son olarak 2014-15 sezonunda ilk 10 hafta itibariyle hanesine 15 puan yazdırabilen bordo-mavililer, 2015-16 sezonun ilk 10 haftasında 14 puan, 2016-17 sezonunda 11 puan ve 2017-18 sezonunda 12 puan toplamıştı.

FIRSATLAR KAÇIYOR

Bu arada ligde son iki haftada aldığı iki beraberlikle 4 puan kaybı yaşayan Trabzonspor, eline geçen fırsatları değerlendiremedi ve zirvenin 6 puan gerisinde yer aldı. Kendisinden üst sırada bulunan Galatasaray ile Beşiktaş\'ın puan kaybettiği 9\'uncu haftada sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, üst sırada yer alan Kasımpaşa ve Galatasaray gibi takımların puan kaybı yaşadığı 10\'uncu haftada ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

4 GÜNDE BİR MAÇ OYNAYACAK

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası\'na 4\'üncü Tur\'dan katılan Trabzonspor\'da yoğun maç trafiği yaşanacak. Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan bordo-mavililer, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası\'nda Ankara\'da Bugsaşspor\'un konuğu olacak. Trabzonspor, pazar günü ise ligin 11\'inci haftasında sahasında Bursaspor\'u ağırlayacak.

AĞAOĞLU\'NDAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Öte yandan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, \"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde ve büyük Türk Milleti\'nin canı pahasına ortaya koyduğu üstün emek ve gayretlerle kurulan Cumhuriyet\'in 95\'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm dünyaya emsal olan bu mücadelenin en büyük eseri; Cumhuriyet\'i yaşatmak yediden yetmiş yediye hepimizin ortak sorumluluğundadır. Trabzon Türkiye\'nin T\'sidir; Türkiye Cumhuriyeti\'nin bekası için mücadele etmiş nice yiğitlerin memleketidir. Türkiye Cumhuriyeti\'nin 95 yıllık varoluş serüveni hepimiz için bir ilham kaynağı ve bu ülke için verilen savaş hepimize kılavuz olmalıdır. Türk Milleti\'nin omuz omuza mücadele vererek kazandığı Kurtuluş Savaşı\'nı, Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurarak taçlandıran başta Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi sonsuz bir minnet ve şükran ile anıyorum. Tüm halkımızın ve Trabzonspor camiasının Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun\" ifadelerine yer verdi.

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