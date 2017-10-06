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Spor

Trabzonspor Katar’a 11 eksikle gidecek

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’e verilen milli arada 8 Ekim Pazar günü Katar’da özel maç oynayacak olan Trabzonspor, 11 oyuncusunun milli takımlarda olması nedeniyle Katar’a eksik kadro ile gidecek

06 Ekim 2017 13:32

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’e verilen milli arada 8 Ekim Pazar günü Katar’da özel maç oynayacak olan Trabzonspor, 11 oyuncusunun milli takımlarda olması nedeniyle Katar’a eksik kadro ile gidecek.
7 Ekim Cumartesi saat 11.00’de özel uçak ile Katar’a gidecek olan ve 8 Ekim Pazar günü Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Sadd takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek bordo mavililerde ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Uğurcan, Abdurrahim, Abdülkadir, Okay, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Durica, Kucka, Onazi ve Hubocan Katar kafilesinde yer alamayacak.
A TAKIMDAN 16 İSİM VAR
Ülkelerinin milli takımlarında olmaları nedeniyle 11 eksiğin bulunduğu Trabzonspor’un Katar kafilesinde Onur, Esteban, Arda, Pereira, Mas, Mustafa, Uğur, Kamil Ahmet, Batuhan, Bero, Sosa, Olcay, Bongonda, Castillo, N’Doye ve Rodallega olmak üzere A takımdan 16 oyuncunun yer alacağı belirtildi. Bordo mavililerin ayrıca altyapıdan da bazı isimleri kadroya dahil edebileceği öğrenildi. Trabzonspor, 8 Ekim Pazar günü oynayacağı maçtan sonraki gün Trabzon’a dönerek Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
MAÇ BAŞI 2.28 GOL ORTALAMASI
İlk 7 haftada 16 gol atan Trabzonspor maç başı 2.28 gol ortalamasıyla oynadı. 7 maçta da 2 golün altına düşmeyen bordo mavililer, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Medipol Başakşehir, ve Beşiktaş maçlarında 2’şer, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında ise 3’er gol kaydetti. Trabzonspor’un 14 golünün 7’sini Burak Yılmaz, 3’ünü Rodallega, 2’şer golü Kucka ile Olcay ve 1 gol de Onazi attı.

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