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Spor

Trabzonspor, Kasımpaşa'da zorlanmadı

Bu maçla beraber gol sayısını 13'e yükselten Burak Yılmaz, Gomis'i yakaladı

09 Aralık 2017 19:35

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Burak Yılmaz haftayı yine boş geçmedi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Burak Yılmaz, 90. dakikada Hugo Rodallega ve 90+4. dakikada Matus Bero kaydetti.

32 yaşındaki Burak Yılmaz, Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 13 gol kaydederek gol krallığında iddialı bir konuma geldi.

Süper Lig'de Rıza Çalımbay yönetiminde son 6 haftada 5. galibiyetini alan ve arka arkaya 4. lig maçını kazanan Trabzonspor, puanını 25'e yükseltti. Kasımpaşa 18 puanda kaldı.

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