Trabzonspor, Kasımpaşa'da zorlanmadı

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Burak Yılmaz haftayı yine boş geçmedi.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Burak Yılmaz, 90. dakikada Hugo Rodallega ve 90+4. dakikada Matus Bero kaydetti.
32 yaşındaki Burak Yılmaz, Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 13 gol kaydederek gol krallığında iddialı bir konuma geldi.
Süper Lig'de Rıza Çalımbay yönetiminde son 6 haftada 5. galibiyetini alan ve arka arkaya 4. lig maçını kazanan Trabzonspor, puanını 25'e yükseltti. Kasımpaşa 18 puanda kaldı.