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Spor

Trabzonspor Kasımpaşa karşısında Onazi ile güldü; 2-0

Mücadeleden 3 puanla ayrılan Bordo Mavililer, 8 maç aradan sonra Kasımpaşa karşısında ilk kez galip geldi

21 Ağustos 2016 00:35

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Yeni transferi Onazi’nin 2 golüyle mücadeleden 3 puanla ayrılan Bordo Mavililer, 8 maç aradan sonra Kasımpaşa karşısında ilk kez galip geldi. 

Trabzonspor maça, Onur, Zeki, Uğur, Durica, Güray, Onazi, Okay,  Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan, Castillo, Muhammet Demir 11’iyle çıktı. 

Kasımpaşa ise sahada Eray, Popov, Otigba, Titi, Bozhikov, Pavelka, Veysel, Adem, Castro, Tunay, Koita 11’yle yer aldı. 

Teknik direktör koltuğuna Ersun Yanal’ı geçiren bordo mavili ekip, Durica, Ibanez, Onazi, Castillo, Bero ve Hyun-Jun Suk’u transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.

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