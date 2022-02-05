Maç sonucu | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

Süper Lig lideri Trabzonspor, Kasımpaşa engelini tek golle geçti. Edin Visca'nın golüyle üç puana ulaşan Bordo Mavililer, bu galibiyetle haftaya oynayacağı en yakın takipçisi ve bir maçı eksik Konyaspor ile aradaki 9 puanlık farkı korudu.

Süper Lig lideri Trabzonspor, son haftaların yükselişteki ekiplerinden Kasımpaşa'ya 1-0 yendi; şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçti. Bordo Mavililer'in tek sayısını ara transfer döneminde takıma katılan Edin Visca attı.

İki takımın da zaman zaman etkili olduğu karşılaşmanın 75. dakikasında Trabzonspor'da Peres, Kasımpaşa'da ise Eysseric kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kasımpaşa malzemecisi Sami Uğurlu da tribüne eldiven attığı için kırmızı kart gördü.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 57 yaptı ve maç fazlasıyla Konyaspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Bu maça kadar oynadığı üst üste 5 maçı da kazanan Kasımpaşa ise 6 maç sonra yenildi. İstanbul temsilcisi 27 puanda kaldı.

Maçtan önemli anlar