T24 LogoT24 Logo
Spor

Maç sonucu | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

05 Şubat 2022 18:00

Süper Lig lideri Trabzonspor, Kasımpaşa engelini tek golle geçti. Edin Visca'nın golüyle üç puana ulaşan Bordo Mavililer, bu galibiyetle haftaya oynayacağı en yakın takipçisi ve bir maçı eksik Konyaspor ile aradaki 9 puanlık farkı korudu.

Süper Lig lideri Trabzonspor, son haftaların yükselişteki ekiplerinden Kasımpaşa'ya 1-0 yendi; şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçti. Bordo Mavililer'in tek sayısını ara transfer döneminde takıma katılan Edin Visca attı.

İki takımın da zaman zaman etkili olduğu karşılaşmanın 75. dakikasında Trabzonspor'da Peres, Kasımpaşa'da ise Eysseric kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kasımpaşa malzemecisi Sami Uğurlu da tribüne eldiven attığı için kırmızı kart gördü.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 57 yaptı ve maç fazlasıyla Konyaspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Bu maça kadar oynadığı üst üste 5 maçı da kazanan Kasımpaşa ise 6 maç sonra yenildi. İstanbul temsilcisi 27 puanda kaldı.

Maçtan önemli anlar

75' KIRMIZI KART! Yaşanan gerginliğin ardından sarı kart gören Eysseric, 53. dakikada ilk sarı kartını gördüğü için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
 
75' KIRMIZI KART! Yaşanan gerginliğin ardından sarı kart gören Peres hakeme itirazlarına devam edince ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
 
68' DİREK! Kasımpaşa hücumunda ceza yayında topla buluşan Eysseric'in sağ ayağıyla sol köşeye doğru yaptığı sert vuruşta top iki direğin birleştiği noktadan döndü.
 
45' + 4' TEHLİKE! Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topa penaltı noktasında Umut'un yaptığı vuruş savunmadan döndü. Dönen topa Ahmet'in yaptığı vuruşta da Denswil topu kayarak karşıladı. Ardından ceza sahası sol çaprazında Eren'in gelişine sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üstten auta gitti.
 
44' TEHLİKE! Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada Vitor Hugo'nun kafa vuruşu kaleci Ertuğrul'da kaldı.
 
20' TEHLİKE! Orta alanda Doğucan'ın hızlı kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Travnik'in sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruş Uğurcan'da kaldı.
 
19' KALECİ KURTARDI! Sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın arka direğe doğru yaptığı ortada Eren'in sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş kaleci Uğurcan'da kaldı.
 
12' KAÇTI! Orta alanda topu kazanan Abdülkadir pasını ceza yayındaki Cornelius'a doğru gönderdi. Yay üzerinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Danimarkalı forvetin yaptığı aşırtma vuruş yandan auta gitti.
 
6' GOL! Visca takımını öne geçirdi... Visca, Dorukhan'ın pasıyla penaltı noktasında kaleye sırtı dönük bir şekilde topla buluştu. Boşnak yıldızın kaleye yüzünü döner dönmez sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 1-0.
 

 

trabzonsporkasımpaşasüper ligzorbay küçükbein sportscanlı izle
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24