Trabzonspor, Karabük'te direğe takıldı

Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır kazanan Trabzonspor, 17. hafta maçında deplasmanda ligde son 5 maçını kaybeden Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.
Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 14.00'da başlayan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda Karabükspor 74. dakikada Yatabare'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.
80. dakika Burak Yılmaz'ın golüyle eşitliği sağlayan Trabzonspor'un gol bulmak için baskıyı artırdı.
90+4'. dakika Sosa'nın frikiğinde direğe takılan Trabzonspor'un 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 29'a yükseltti ve 7. sırada yer aldı.
Karabükspor ise 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından puanla tanışsa da 9 puanla ligin son sırasında yer almaktan kurtulamadı.