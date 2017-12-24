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Spor

Trabzonspor, Karabük'te direğe takıldı

Karabükspor ile berabere kalan Trabzonspor puanını 29'a yükseltti ve 7. sırada yer aldı

24 Aralık 2017 20:19

Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır kazanan Trabzonspor, 17. hafta maçında deplasmanda ligde son 5 maçını kaybeden Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 14.00'da başlayan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Karabükspor 74. dakikada Yatabare'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

80. dakika Burak Yılmaz'ın golüyle eşitliği sağlayan Trabzonspor'un gol bulmak için baskıyı artırdı.

90+4'. dakika Sosa'nın frikiğinde direğe takılan Trabzonspor'un 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 29'a yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

Karabükspor ise 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından puanla tanışsa da 9 puanla ligin son sırasında yer almaktan kurtulamadı.

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