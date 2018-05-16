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Spor

Trabzonspor, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)  Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün 11

16 Mayıs 2018 16:42

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00\'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Uğur, Kamil Ahmet, Castillo, Burak ve Rodallega ile izinli olan Olcay ve Onazi katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)
 

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