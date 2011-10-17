-Trabzonspor, kar etti TRABZON (A.A) - 17.10.2011 - Trabzonspor'un 3 ayda 3 milyon 344 bin lira kar ettiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ilk üç ayda kar eden tek kulübün Trabzonspor olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Trabzonspor'un belirtilen dönemdeki karı 3 milyon 344 bin lira olarak açıklandı. Futbol takımını devralan Trabzonspor Sportif AŞ'nin geliri ise 7.9 milyon liradan 27.7 milyon liraya çıktı. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi geliri 18 milyon lira olarak açıklandı. Bu birleşme sonucunda giderler 23.3 milyon lira seviyesinde belirlendi. Futbolcu ücret ve giderleri ise ilk 3 ayda 11 milyon lira şeklinde gerçekleşti.''