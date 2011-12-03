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Spor

Trabzonspor kapılarını basına kapattı TRABZON (A.A)

03 Aralık 2011 16:21

-Trabzonspor kapılarını basına kapattı TRABZON (A.A) - 03.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda, 7 Aralık Çarşamba günü Lille ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, bu akşam başlayacağı hazırlıklarının Trabzon bölümünü tamamladıktan sonra, 5 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'de havayoluyla Fransa'ya gidecek. Karadeniz ekibinin Fransa'da maçın oynanacağı stattaki son antrenmanının ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı bildirildi.

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