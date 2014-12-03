Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, 1 günle bedelliyi kaçırdı!

Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Kıvrak, sadece 1 günle 'bedelli askerlik' yasasının dışında kaldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, dün grup toplantısı sırasında açıkladığı 'bedelli askerlik' uygulamasından, Spor Toto Süper Lig'de top koşturan çok sayıda futbolcu yararlanacak. Ancak bu yasanın kapsamı dışında kalan isimler de var.

Radikal’de yer alan habere göre, 1 Ocak 1988 doğumlu olan Trabzonspor’un file bekçisi Onur Kıvrak, 1 günle bedelli askerlik düzenlemesinin dışında kaldı.

Başbakan Davutoğlu'nun duyurduğu şartların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması halinde, 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren 28 yaşından gün almış vatandaşlar, 18 bin TL karşılığında askerliğini yapmış sayılacak.