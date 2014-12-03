T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, 1 günle bedelliyi kaçırdı!

1 Ocak 1988 doğumlu olan Trabzonspor’un file bekçisi Onur Kıvrak, bedelli askerlik düzenlemesinin dışında kaldı

03 Aralık 2014 15:23

Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Kıvrak, sadece 1 günle 'bedelli askerlik' yasasının dışında kaldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, dün grup toplantısı sırasında açıkladığı 'bedelli askerlik' uygulamasından, Spor Toto Süper Lig'de top koşturan çok sayıda futbolcu yararlanacak. Ancak bu yasanın kapsamı dışında kalan isimler de var.

Radikal’de yer alan habere göre, 1 Ocak 1988 doğumlu olan Trabzonspor’un file bekçisi Onur Kıvrak, 1 günle bedelli askerlik düzenlemesinin dışında kaldı.

Başbakan Davutoğlu'nun duyurduğu şartların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması halinde, 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren 28 yaşından gün almış vatandaşlar, 18 bin TL karşılığında askerliğini yapmış sayılacak.

 

ETİKETLER

onur kıvrakaskerlikbedellikaçırdıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24