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Spor

Trabzonspor, Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, yarın deplasmanda konuk olacağı Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı, hem de Kadıköy’deki 20 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor

19 Ağustos 2017 13:39

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, yarın deplasmanda konuk olacağı Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı, hem de Kadıköy’deki 20 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.
Süper Lig’de 2017-18 sezonuna sahasında Atiker Konyaspor’u mağlup ederek lige 3 puanla başlayan bordo mavililer, 2’nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trabzonspor 20 yıldır deplasmanda mağlup edemediği rakibi karşısından 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Saat 21.45’te Ülker Stadı’nda oynanacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, sakat olan Castillo ve Medjani’den bu maçta faydalanamayacak. Deneyimli teknik adamın, ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor ile oynanan maçtaki 11’ini büyük oranda koruyacağı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle ilk hafta karşılaşmasında forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak’ın da Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor.
20 YILDIR KAZANAMIYOR
Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısında en son 20 yıl önce galip gelebildi. 23 Ağustos 1997’de rakibini Kadıköy’de 3-1\'lik skorla mağlup eden bordo mavililer, sonraki 20 dış saha karşılaşmasında 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı, galibiyet sevinci yaşayamadı.
FENERBAHÇE İLE 89’UNCU RANDEVU
Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 89’uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 88 maçta Trabzonspor’un 22, Fenerbahçe’nin 37 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 86 gol atarken, kalesinde de 116 gol gördü.

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