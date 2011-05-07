-TRABZONSPOR İZMİR'E GİTTİ TRABZON (A.A) - 07.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bucaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamlayarak özel uçakla İzmir'e gitti. Lig lideri Fenerbahçe'nin gerisinde averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililerde, teknik direktör Şenol Güneş, 19 futbolcuyu kafileye dahil etti. Sakatlıkları bulunan Piotr Brozek ve kaleci Onur kadroda yer almazken Ferhat, Tayfun, Mehmet Çakır ve Sezer Trabzon'da bırakıldı. Bucaspor kafilesinde yer alan 19 sporcu şöyle: İbrahima Yattara, Umut Bulut, Selçuk İnan, Egemen Korkmaz, Engin Baytar, Serkan Balcı, Tolga Zengin, Bora Sevim, Gustavo Colman, Jaja, Alanzinho, Hrvoje Cale, Ceyhun Gülselam, Burak Yılmaz, Giray Kaçar, Arkadiusz Glowacki, Pawel Brozek, Mustafa Yumlu, Barış Ataş. -KADRO BOZULMUYOR- Teknik direktör Şenol Güneş'in geçen hafta 3-0 kazanılan Gaziantepspor maçında ilk 11'de forma şansı verdiği kadroyu bozmayacağı öğrenildi. Bordo-mavililerin sahaya Tolga, Serkan, Giray, Glowacki, Egemen, Selçuk, Colman, Jaja, Burak, Pawel ve Umut 11'i ile çıkması bekleniyor. Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken averajla önünde bulunan lider Fenerbahçe'nin de Kardemir Karabükspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. -450 DAKİKADIR GOL YEMİYOR- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 450 dakikadır kalesinde gol görmüyor. En son ligin 26. haftasında deplasmanda 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçında 1 gol yiyen Karadeniz ekibi, ligin 27. haftasındaki Kayserispor, ligin 28. haftasındaki Galatasaray, ligin 29. haftasındaki Bursaspor, ligin 30. haftasındaki Eskişehirspor ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor maçında olmak üzere 5 maçtır kalesinde gol görmüyor.