Trabzonspor İzmir’e gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İzmir’e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30’da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.40’da İzmir’e hareket etti.

Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Burak, Rodallega ve N’doye olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı. Sakat olan Castillo ile genç kaleci Arda ise İzmir’e götürülmedi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Bu arada bir grup taraftar da takımının gidişi sırasında kafileyi havalimanında karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi, maç öncesi destek verdi.

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