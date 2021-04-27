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Spor

Trabzonspor, İzmir'e 3 eksikle gidiyor

27 Nisan 2021 16:45

Trabzonspor'un Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Edgar Ie, Yunus Mallı ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle deplasmana götürülmeyecek.

Bordo-Mavili kulüp İzmir'e gidecek kadroyu açıkladı. 22 kişilik kadroda; Uğurcan Çakır, Erce, Arda, Vitor Hugo, Hosseini, Hüseyin, Atakan, Serkan Asan, Marlon, Faruk Can, Berat, Baker, Kamil Ahmet, Flavio, Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe, Djaniny yer aldı.

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