-TRABZONSPOR İZİN YAPMADI TRABZON (A.A) - 28.07.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında dün deplasmanda Portekiz'in Benfica takımına 2-0 yenilen Trabzonspor, rakibi ile 3 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Portekiz'den sabah saatlerinde Trabzon'a gelen bordo-mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hafif tempoda bir antrenman yaptı. Benfica maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, koşu yaparak idmanı tamamlarken diğer oyuncular pas çalışması gerçekleştirdiler. Antrenmana sakatlığı bulunan Piotr Brozek katılmazken Tayfun'un doktor kontrolünde koşu yaptığı bildirildi. Trabzonspor, Benfica ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.