-Trabzonspor İtalyan basınında ROMA (A.A) - 15.09.2011 - Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi FC İnter'i deplasmanda mağlup etmesi İtalyan basınında geniş yer buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ilk maçında, FC İnter'i 1-0 yenen ve 28 yıl sonra aynı tarihte aynı sonucu alan Trabzonspor'un bu başarısı, La Gazzetta dello Sport'ta ''Gasperini Türk hamamında'' ve Corriere dello Sport'ta ''FC İnter dibe vurdu'' başlığıyla yer buldu. Trabzonspor'un aldığı önemli başarının ardından İtalyan gazeteleri, teknik direktör Gian Pier Gasperini yönetimindeki FC İnter'in arka arkaya oynadığı üçüncü resmi maçtan da sahadan boynu bükük ayrıldığını, Gasperini'nin koltuğunun sallanmaya başladığını belirtti. ''Gasperini, Türk hamamında'' manşetiyle çıkan La Gazetta dello Sport, 2009-2010 sezonu Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu İnter'in ''Mütevazı Türkler''e yenildiğini ifade ederken, İtalyan takımında Pazzini ile Milito'nun hatalarının maçın sonucuna etki ettiği kaydedildi. İnter'in defans kurgusunda değişiklik yapmasına rağmen kötü gidişattan kurtulamadığı da ifade edildi. Gazete, FC İnter'in ligde hafta sonu AS Roma ile yapacağı mücadelenin İtalyan teknik adamın kader maçı olacağı yorumları yapıldı. Karşılaşmanın sonucundan memnun olmayan FC İnter Başkanı Massimo Moratti ise ses getirecek herhangi bir karar almayacaklarının altını çizerken, La Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri ve Delio Rossi gibi çalıştırıcıları olası adaylar arasında gösterdi. Haberde, gecede gösterdiği performansla kalesinde devleşen Trabzonspor'un file bekçisi Tolga da maçın en iyi oyuncusu seçildi. Corriere dello Sport ise FC İnter'in dibe vurduğu yorumunu yaparak, Trabzonspor'un FC İnter'i cezalandırdığını yazdı. Gazete, FC İnter'in 90 yıl aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte üst üste 3. resmi randevusundan yenilgiyle ayrıldığını belirtti. Trabzonspor'un golünde ofsayt olduğu dile getirilen Corriere dello Sport'un haberinde, Tolga maçın en iyi adamı seçildi. Tuttosport gazetesi de ''FC İnter'e Trabzonspor şoku'' başlığını kullanırken, Gasperini idaresindeki FC İnter'in ligde geçen hafta aldığı Palermo yenilgisi bir büyük darbe daha aldığını kaydetti.