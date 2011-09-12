-Trabzonspor, İtalya'da MILANO (A.A) - 12.09.2011 - Selçuk Kılıç - UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda 14 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Inter ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İtalya'ya geldi. THY'ye ait özel uçak ile Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuğun ardından Milano kentine ulaştı. Kafileye, havalimanında herhangi bir karşılama olmadığı gözlendi. Havalimanından otobüse binen bordo-mavili takım, kamp yapacağı otele hareket etti. Trabzonspor, karşılaşmanın oynanacağı Guiseppe Meazza Stadı'nda yarın akşam TSİ 20.30'da son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi bir basın toplantısı düzenleyecek.