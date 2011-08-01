-TRABZONSPOR, İSTANBUL'DA TUR ARAYACAK TRABZON (A.A) - 01.08.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Benfica ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'da tur arayacak. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerinin yapıldığı Hüseyin Avni Aker Stadı'nın saha zeminin bozulması nedeniyle karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan bordo-mavililer, yarın uçakla İstanbul'a gidecek. Bordo-mavililer, yarın 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştirecek ve antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü de basına açık olacak. -ZOKORA: ''TURU GEÇECEK GÜCÜMÜZ VAR''- Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Didier Zokora, yaptığı açıklamada, ilk maçta 2-0 yenilgi aldıkları Benfica karşısında turu geçebilecek güçlerinin olduğunu söyledi. Tur için karamsarlığa kapılmadıklarını ifade eden Zokora, ''Benfica karşısında turu geçecek gücümüz var. Tüm takım olarak sahaya bu bilinç ve inançla çıkacağız'' dedi. Zokora, taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, ''Zor bir maç olacak ama taraftar desteğiyle turu geçmeyi başarabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı çok istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı Atatürk Olimpiyat Stadı'na bekliyoruz'' diye konuştu. -BENFİCA'NIN PROGRAMI- Portekiz takımı yarın saat 10.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir antrenman yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak. Ayrıca Portekiz takımının teknik direktörü Jorge Jesus, aynı gün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyerek maçla ilgili açıklamalarda bulunacak. -TARAFTARLARA DUYURU- Trabzonspor'un Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi taraftarlara yönelik olarak bordo-mavili kulüpten bir duyuru yapıldı. Duyuruda koltuk kırılmaması, meşale yakılmaması başta olmak üzere sahaya konfeti, yabancı madde atılmaması ve merdiven boşluklarına oturulmaması konusunda uyarılarda bulunularak, şöyle denildi: ''Takımımızın oynadığı müsabakalarda taraftarlarımızın yaktığı meşaleler, sahaya attığı konfetiler, kırdıkları koltuklar, kötü tezahüratlar ve merdiven boşluklarına oturulması sorun yaratmakta ve temsilci raporlarında yer bulmaktadır. Bu nedenle kulübümüzün maddi, manevi zarara uğratılmaması için tüm taraftarlarımızdan konuya hassasiyet göstermelerini, meşale yakmamalarını, sahaya başta konfeti olmak üzere yabancı madde atmamalarını, koltuklara zarar vermemelerini, kötü tezahüratta bulunmamalarını ve merdiven boşluklarına oturmamalarını istiyoruz. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızdan konuya hassasiyet göstermelerini ve takımımızı centilmence desteklemelerini bekliyoruz.''