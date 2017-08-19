Trabzonspor, İstanbul'da

İSTANBUL, (DHA)

Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesi için İstanbul\'a geldi.

Trabzon\'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı\'na inen bordo-mavili kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Bordo mavili taraftarlar, Burak Yılmaz ile Onur Kıvrak\'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Bu iki futbolcu taraftarların ilgisi sebebiyle havalimanından çıkış yapmakta zorlandı. Trabzonspor, havalimanından kalkan otobüsle konaklayacağı otele gitti.

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