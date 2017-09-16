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Spor

Trabzonspor, İstanbul’a Onur Kıvrak'tan yoksun gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul’a gitti

16 Eylül 2017 18:43

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul’a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’de basına kapalı olarak gerçekleştirilen son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 15.20’da İstanbul’a hareket etti.

Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Esteban, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Hubocan, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Sosa, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Burak, Rodallega ve N’doye olmak üzere toplam 26 oyuncu yer aldı.

KAPTAN ONUR KADRODA YOK

Bordo mavililerde Medipol Başakşehir maçı kadrosunda kaptan Onur Recep Kıvrak yer almadı. Kaburga arasındaki kaslarda ödem oluşan ve riske edilmeyen kaptan Onur, İstanbul’a götürülmedi. Medipol Başakşehir karşılaşmasında kalede Esteban\'ın görev yapması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kafilenin otobüsten inişi, alandaki görüntüsü 

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