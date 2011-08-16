-Trabzonspor İspanya'ya gitti TRABZON (A.A) - 16.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Athletic Bilbao takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, İspanya'ya gitti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla İspanya'ya giden bordo-mavili takımın kafilesinde 20 futbolcu bulunuyor. Cezalı olan Didier Zokora ve Adrian Mierzejewski'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Piotr Brozek, Tayfun Cora ve Onur Recep Kıvrak İspanya'ya götürülmedi. Basın mensupları, taraftarlar, bordo-mavili teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafilede 105 kişi yer alıyor. -Şakar: Federasyonun aldığı kararı doğru bulmuyoruz- İspanya seyahati öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan asbaşkan Nevzat Şakar, perşembe günkü oynayacakları Athletic Bilbao karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyledi. Bir süredir bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Şakar, ''Zokara ve Adrian'ın cezalı olması tabi ki bizim için bir dezavantaj. Diğer oyuncularımız gayet iyi. Avantajlı skorla dönüp İstanbul'daki Arena'da oynayacağımız rövanş maçında rakibimizi eleyeceğimizi düşünüyoruz'' dedi. Futbol Federasyonunun şike soruşturmasıyla ilgili dünkü açıklamalarını değerlendiren Şakar, şöyle konuştu: ''Federasyonun açıklamalarının takımı olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyorum. Futbolcularımız kendi işlerine bakıyor. Onlar mücadelelerini sahada yapıp, maçları kazanacaklardır. Federasyonun açıklamaları bizimle ilgili bir konu. Futbol Federasyonunun aldığı kararı çok doğru bulmadığımı da söylemek istiyorum. Biz böyle bir karar beklemiyorduk.'' Trabzonspor Kulübü olarak haklarını arayacaklarını vurgulayan Şakar, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in bugün kulüp adına gerekli açıklamaları yapacağını ifade etti. -İspanya programı- Bordo-mavililer, İspanya'da akşam saatlerinde basına kapalı olarak bir antrenman gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi, 17 Ağustos Çarşamba günü, maçın oynanacağı San Mames Stadı'nda yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak ve çalışmaya taraftar alınmayacak. Ayrıca, teknik direktör Şenol Güneş ve bordo-mavili futbolcu Gustavo Colman, antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.