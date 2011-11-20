-Trabzonspor, İnter maçına odaklandı TRABZON (A.A) - 20.11.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 5. maçında 22 Kasım Salı günü sahasında İtalya'nın İnter takımıyla karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, bu maça odaklandı. Grupta 5 puanı bulunan ve aynı puana sahip CSKA Moskova'nın ardından averajla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililerde, tüm camia zorlu maça hazırlık yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Mersin İdmanyurdu beraberliğinin ardından, kente döndükten sonra futbolcularıyla uzun süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcularını İnter maçına hazırlayan Güneş, onlara zorlu maçın önemlerini anlatırken karşılaşmaya da en iyi şekilde konsantre olmalarını istedi. Kulüp başkanı Sadri Şener ise bu kez Mersin İdmanyurdu maçının ardından, yaşadığı İstanbul'a dönmeyerek kafileyle birlikte Trabzon'a geldi. Takımın antrenmanlarını izleyen Şener, teknik direktör Güneş ve bordo-mavili oyunculara destek veriyor. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümü de antrenmanları izliyorlar. Bu sezon bordo-mavili takımın karşılaşmalarına fazla ilgi göstermeyen bordo-mavili taraftarlar bu kez tam tersi bir tutum sergiliyor. Taraftarlar maça büyük ilgi gösterirken biletlerin tükendiği belirtildi. 28 yıl sonra İnter'i Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk edecek olan bordo-mavililerde toplam 23 bin dolayında taraftar karşılaşmayı tribünden izleyerek takımlarına destek verecekler. Talep nedeniyle İstanbul'dan gelecek taraftarlar için de havayolu şirketleri tarafından ek sefer koyuldu. Trabzonspor'un efsanevi oyuncuları da yarın bir alışveriş merkezinin organizatörlüğünde biraraya gelecekler. 14 Eylül 1983 tarihinde 1-0 kazanılan İnter maçında forma giyen oyuncuların da aralarında bulunacağı grup, karşılaşmayı da izleyerek bordo-mavili takıma tribünden destek verecek. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, İnter ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını, böyle maçların camialarla kazanılacağını söyledi. İnter karşısında ilk maçtan galibiyetle ayrıldıklarını ifade eden Yener, ''İnter çok ciddi bir rakip. Hayati derecede önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Grupta ilk 2 sıra hedefimiz var. İnter maçını kazanırsak bu yolda çok büyük avantaj sağlarız'' diye konuştu. Bordo-mavili taraftarlara da büyük iş düşeceğini anlatan Yener, şöyle konuştu: ''Avrupa'da kendisinden söz ettiren bir Trabzonspor olmak istediğimizi söylemiştik. Şu ana kadar topladığımız 5 puan ile de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bunun devamını da getirmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor ama taraftarlarımızın desteğiyle Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir devi daha yenmek istiyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur.'' Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, bu akşam yapılacak antrenmanı basın mensuplarına kapadı. Bordo-mavili takımın, yarın 19.30'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda maç öncesi gerçekleştireceği son antrenmanın ise 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açılacak. Teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi bir futbolcusuyla birlikte 19.00'da basın toplantısı düzenleyerek maça ilişkin düşüncelerini açıklayacak.