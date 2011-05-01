-TRABZONSPOR İLK YARIDA ÖNDE TRABZON (A.A) - 01.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantepspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk 20 dakikası her iki ekip de dengeli bir oyun ortaya koyarken, bu bölümün ardından Trabzonspor maçta ağırlığını koyarak, ilk yarıyı farklı bir sonuçla kapadı. 23. dakikada Dany'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda kazandığı penaltı atışını Burak ile değerlendirerek öne geçmeyi başaran bordo-mavililer, daha sonra 10 kişi kalan rakibi karşısında Pawel Brozek ve yine Burak'ın kaydettiği gollerle soyunma odasına 3-0 gibi bir sonuçla önde gitmeyi başardı. 10. dakikada Pawel Brozek'in ara pasında, ceza alanında topla buluşan Burak'ın pasında Umut meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, yardımcısının bayrağına uyarak Burak'ın ofsayt pozisyonda olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 22. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Jaja'nın pasında ceza alanına girerek kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kalan Burak, Dany'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır bu futbolcuya kırmızı kart göstererek penaltı kararı verdi. 23. dakikada Burak'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Karcemarskas sağ tarafına giden topu yatarak çeldi. Ancak pozisyonu takip eden Burak, tekrar topla buluşarak meşin yuvarlağı bu kez yerdeki Karcemarskas'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0 32. dakikada Pawel Brozek'in pasında, soldan ceza alanına giren Jaja'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 36. dakikada Egemen'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Pawel Brozek'in kafa vuruşunda, top kaleci Karcemarskas'ın solundan filelere gitti: 2-0 40. dakikada Wagner'in sağdan ceza alanına ortasında, Glowacki'nin ters kafa vuruşunda kaleci Tolga Zengin, topu kornere çeldi. 42. dakikada Serkan'ın soldan ortasında, savunmanın uzaklaştıramadığı top ile arka direkte buluşan Umut'un şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 43. dakikada Jaja'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Karcemarskas, sol tarafına doğru gelen topu çeldi. 44. dakikada Selçuk'un ara pasında topla ceza alanına giren Burak, kaleci Karcemarskas'ı geçerek topu filelere gönderdi: 3-0 Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Trabzonspor: Tolga, Serkan, Giray, Glowacki, Egemen, Colman, Selçuk, Jaja, Burak, Umut, Pawel Brozek Gaziantepspor: Karcemarskas, Serdar, Emre, Dany, Ivan De Souza, İsmael Sosa, Hürriyet, Murat (Dk. 35 Yalçın), Olcan, Wagner, Cenk Goller: Dk. 23 (penaltıdan) ve Dk. 44 Burak, Dk. 36 Pawel Brozek (Trabzonspor) Kırmızı Kart: Dk. 22 Dany (Gaziantepspor)