Trabzonspor ilk yarıyı 4 golle kapattı

Trabzonspor, ilk yarının son maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti, devre arasında mutlu girdi.

Tempolu başlayan maçın dengesi 24. dakikada bozuldu. Novak'ın soldan nefis getirdiği topu klas bir vuruşla tamamlayan Abdülkadir Ömür, bu sezonki ilk golünü Rizespor ağlarına gönderdi. İlk yarıyı bu golle önde kapatan bordo mavililerde 2. yarıda da sahneye yine Abdülkadir çıktı 67'de skoru 2-0 oldu. Son haftaların formda golcüsü Rodallega, 79. dakikada farkı üçe çıkarırken, Rizespor, 84'te Umar Aminu'nun golüyle ümitlendi. Ancak 90+3'te Nwakaeme'nin golü Karadeniz derbisinin skorunu belirledi: 4-1.

Bu sonuçla Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısı 29 puanla kapattı. Çaykur Rizespor ise 12 puanla son sırada kaldı.

Onazi devam edemedi

Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, 29'uncu dakikada orta sahada boş alanda kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen ve sedye ile sahayı terk eden Onazi'nin yerine 32'nci dakikada Kucka dahil oldu. Çaykur Rizespor'da ise ilk yarıda belinden yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen kaleci Gökhan Akkan, ikinci yarının hemen başında yerini Ujkani'ye bıraktı.

Abdülkadir siftah yaptı

Bu arada Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, bu sezon ilk golünü Çaykur Rizespor maçında kaydetti. Bu maç öncesine kadar yaptığı 3 asistle takımına katkı sağlayan Abdülkadir Ömür, 2017-18 sezonunu 3 gol ve 6 asistle tamamlamıştı.

4'üncü golden sonra gerginlik

Trabzonspor'un attığı 4'üncü golün ardından santra vuruşu öncesi Abdülkadir Parmak ile Boldrin arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Diğer futbolcuların araya girmesiyle gerginlik yatıştırılırken, daha sonra Video Yardımcı Hakem Uygulaması'nda (VAR) pozisyonu izleyen hakem Fırat Aydınus Abdülkadir Parmak ile Boldrin'e sarı kart gösterdi.

Kolbastılı kutlama

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Trabzonsporlu futbolcular sahanın ortasında kolbastı oynayarak galibiyeti kutladılar.