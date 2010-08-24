-TRABZONSPOR İLK YARIYI 3-2 ÖNDE KAPATTI TRABZON (A.A) - 23.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-2 önde kapadı. 14. dakikada Selçuk'un yaklaşık 30 metreden ceza alanına gönderdiği serbest atışta, savunmada Mehmet Topuz ters bir kafa vuruşuyla kaleci Mert'in sol üst köşesinden topu filelerle buluşturdu: 1-0 16. dakikada Ceyhun'un pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yattara, aşırtma bir vuruşla kaleci Mert'in üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0 23. dakikada Fenerbahçe'nin geliştirdiği ilk etkili atakta soldan ceza alanına giren Niang, topu Semih'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top direğin üzerinden kornere çıktı. 28. dakikada Semih'in ceza alanı sağ çizgisi önünden ortasında, yakın mesafedeki Lugano, Glowacki'nin üzerinden yükselerek topu kafa ile filelere gönderdi: 2-1 29. dakikada Yattara'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde iyi yükselen Glowacki'nin kafa vuruşunda, top kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu: 3-1 42. dakikada Stoch'un derinlemesine yerden pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak sağdan ceza alanına giren Mehmet Topuz'un yerden vuruşunda, kaleci Onur'a da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2 45. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta, yerden seken topu kaleci Onur sol köşesine yatarak kornere çelmeyi başardı. 45+1. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Yattara'nın yerden vuruşunda kaleci Mert, topun sahibi oldu. 45+2. dakikada Mehmet Topuz, attığı golün benzer bir pozisyonda bu kez topu kötü bir vuruşla üstten auta gönderdi. İlk yarı Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Bünyamin Gezer, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz Trabzonspor: Onur, Cale, Glowacki, Ceyhun, Selçuk, Serkan, Egemen, Colman, Alanzinho, Teofilo, Yattara Fenerbahçe: Mert, Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Andre Dos Santos, Christian, Emre, Mehmet Topuz, Özer, Niang, Semih (Dk. 39 Stoch) Goller: Dk. 14 Mehmet Topuz (kendi kalesine), Dk. 16 Yattara, Dk. 29 Glowacki (Trabzonspor), Dk. 28 Lugano, Dk. 42 Mehmet Topuz (Fenerbahçe) Sarı Kart: Dk. 44 Egemen (Trabzonspor)