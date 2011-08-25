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Spor

Trabzonspor ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde TRABZON (A.A) 

25 Ağustos 2011 02:34

-Trabzonspor ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde TRABZON (A.A) - 24.08.2011 - UEFA'nın, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'nin yerine grup maçlarına Trabzonspor'un dahil edilmesi kararıyla birlikte bordo-mavililer, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.  Bu sezon UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımına 2-0 ve 1-1'lik sonuçlarla elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalan bordo-mavilier, Athletic Bilbao ile 0-0'ın rövanşında yarın Türk Telekom Arena Stadı'da yapacağı maçı beklerken, UEFA'nın kararıyla büyük sevinç yaşadı. 2004-2005 ve 2005-2006 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında elenerek gruplara kalma başarısı gösteremeyen Karadeniz ekibi, bu kararla birlikte ilk kez grup maçları oynama hakkı elde etti. Trabzonspor, 2004-2005 sezonunda 2. ön eleme turunda Letonya'nın Skonta Riga takımı karşısında deplasmanda 1-1 berabere kalıp, rakibini sahasında 3-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükselmişti. Ancak bordo-mavilier, 3. ön eleme turunda ise Ukrayna'nın Dinomo Kiev takımını deplasmanda 2-1 mağlup etmesine karşın sahasında rakibine 2-0 kaybedince gruplara kalamamıştı. 2005-2006 sezonunda, teknik direktör Şenol Güneş döneminde Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anarthosis Famagusta takımına 2. ön eleme turunda 3-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 1-0 galip gelmesine karşın bir üst tura yükselememişti. Bu sezon da Benfica ile eşleşen ve ilk maçta rakibine 2-0 yenilen bordo-mavililer, İstanbul'da rakibi ile 1-1 berabere kalarak, yine elenen taraf olmuştu.

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